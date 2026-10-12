Bakan Işıkhan duyurdu! Öğrencilere 19 bin 250 TL destek
Bakan Işıkhan duyurdu! Öğrencilere 19 bin 250 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başlayacağını duyurdu. Program kapsamında 150 bin öğrenciye kontenjan ayrılırken, katılımcılara günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciler toplam 19 bin 250 TL gelir desteği elde edebilecek. Başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar üniversiteler tarafından duyurulacak.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 21:15
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 21:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında üniversite öğrencilerine yönelik yeni dönem programını duyurduğunu belirtti.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını açıklayan Işıkhan, uygulamanın öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçladığını ifade etti.
Programla birlikte öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitelerin kampüslerinde çeşitli faaliyetlere katılarak iş deneyimi kazanabilecek.
Günlük 1.375 TL ödeme yapılacak
İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere faaliyet gösterdikleri günler üzerinden gelir desteği sağlanacak. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı ödeme tutarına göre öğrenciler günlük 1.375 TL kazanabilecek.
Ay içerisinde 14 gün programa katılan bir öğrencinin elde edeceği toplam gelir desteği 19 bin 250 TL olacak. Ödemeler katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanacak.
Bu kapsamda 19 bin 250 TL tutarındaki aylık destekten yararlanabilmek için öğrencilerin programda 14 gün faaliyet göstermesi gerekiyor.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başlayacağını açıklarken, öğrencilerin başvuru takvimine ilişkin bilgileri kendi üniversitelerinden öğrenebileceğini bildirdi.
Programın başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Üniversitelerin duyuracağı takvim doğrultusunda başvuru işlemleri gerçekleştirilecek.
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağına ilişkin üniversite bazında açıklanacak takvimler belirleyici olacak.
İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?
Programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru ve uygulama koşullarına ilişkin bilgilere guc.iskur.gov.tradresinden ulaşabilecek.
Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip ederek başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Program, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini sürdürürken çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarına ve katıldıkları faaliyetler karşılığında gelir desteği almalarına imkân tanıyor.
Bakan Işıkhan'dan üniversite öğrencilerine açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi."
Öğrencilerin kendi kampüslerinde çalışma hayatına hazırlanacağını belirten Işıkhan, günlük 1.375 TL ve ayda 14 günlük katılım karşılığında 19 bin 250 TL gelir desteği sağlanacağını bildirdi.
Işıkhan, öğrencilerin programın ayrıntılarına İŞKUR üzerinden ulaşabileceğini, başvuru takvimi için ise üniversitelerinden bilgi alabileceklerini ifade etti.
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Bakan Işıkhan duyurdu! Öğrencilere 19 bin 250 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başlayacağını duyurdu. Program kapsamında 150 bin öğrenciye kontenjan ayrılırken, katılımcılara günlük 1.375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciler toplam 19 bin 250 TL gelir desteği elde edebilecek. Başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar üniversiteler tarafından duyurulacak.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında üniversite öğrencilerine yönelik yeni dönem programını duyurduğunu belirtti.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını açıklayan Işıkhan, uygulamanın öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçladığını ifade etti.
Programla birlikte öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitelerin kampüslerinde çeşitli faaliyetlere katılarak iş deneyimi kazanabilecek.
Günlük 1.375 TL ödeme yapılacak
İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere faaliyet gösterdikleri günler üzerinden gelir desteği sağlanacak. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı ödeme tutarına göre öğrenciler günlük 1.375 TL kazanabilecek.
Ay içerisinde 14 gün programa katılan bir öğrencinin elde edeceği toplam gelir desteği 19 bin 250 TL olacak. Ödemeler katılım sağlanan gün sayısına göre hesaplanacak.
Bu kapsamda 19 bin 250 TL tutarındaki aylık destekten yararlanabilmek için öğrencilerin programda 14 gün faaliyet göstermesi gerekiyor.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başlayacağını açıklarken, öğrencilerin başvuru takvimine ilişkin bilgileri kendi üniversitelerinden öğrenebileceğini bildirdi.
Programın başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Üniversitelerin duyuracağı takvim doğrultusunda başvuru işlemleri gerçekleştirilecek.
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağına ilişkin üniversite bazında açıklanacak takvimler belirleyici olacak.
İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur?
Programa katılmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru ve uygulama koşullarına ilişkin bilgilere guc.iskur.gov.tradresinden ulaşabilecek.
Öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip ederek başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Program, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini sürdürürken çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanmalarına ve katıldıkları faaliyetler karşılığında gelir desteği almalarına imkân tanıyor.
Bakan Işıkhan'dan üniversite öğrencilerine açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Öğrencilerin kendi kampüslerinde çalışma hayatına hazırlanacağını belirten Işıkhan, günlük 1.375 TL ve ayda 14 günlük katılım karşılığında 19 bin 250 TL gelir desteği sağlanacağını bildirdi.
Işıkhan, öğrencilerin programın ayrıntılarına İŞKUR üzerinden ulaşabileceğini, başvuru takvimi için ise üniversitelerinden bilgi alabileceklerini ifade etti.
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