Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü
Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli işbirliğinin yanı sıra sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi gündeme geldi. Taraflar arasındaki temasların somut adımlara nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 22:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini bildirdi.
Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularının ele alındığını belirten Gürlek, uluslararası bağlantıları bulunan suç örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki kesintisiz adli işbirliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.
Yunanistan’dan iade talebi gündeme geldi
Gürlek, suçluların bulundukları yerden bağımsız olarak adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Görüşmede, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesinin talep edildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasındaki diyaloğun karşılıklı güven temelinde sürdürüleceğini ifade etti. Adli işbirliğinin somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
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Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli işbirliğinin yanı sıra sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi gündeme geldi. Taraflar arasındaki temasların somut adımlara nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte takip edilecek.
Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Floridis ile adalet alanındaki işbirliğini değerlendirdiklerini bildirdi.
Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularının ele alındığını belirten Gürlek, uluslararası bağlantıları bulunan suç örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki kesintisiz adli işbirliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.
Yunanistan’dan iade talebi gündeme geldi
Gürlek, suçluların bulundukları yerden bağımsız olarak adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Görüşmede, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesinin talep edildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasındaki diyaloğun karşılıklı güven temelinde sürdürüleceğini ifade etti. Adli işbirliğinin somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.
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