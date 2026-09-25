Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değil
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değil
Bakan Gürlek, fon soruşturmasında 45 şüphelinin tutuklandığını, toplam 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hiç kimsenin görevi veya ekonomik gücünün hukukun üzerinde olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek; tüm fon sahipleri ile yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının varlıklarının dondurulduğunu belirterek 'Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır' dedi. Gürlek, 'Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 15:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" diyerek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında gelinen son noktaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların birikimlerini korumak, mali sistemin güvenliğini temin etmek ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletin tüm kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını belirten Gürlek, soruşturmanın çok yönlü olarak ilerlediğini kaydetti.
45 TUTUKLAMA, 12 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonların detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, şu ana kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 45 şüphelinin tutuklandığını aktaran Gürlek, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve gözaltında bulunan 14 kişinin adli işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.
1. DERECE YAKINLARIN DA MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Şüphelilerin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine asla izin verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, alınan finansal tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma çerçevesinde tüm fon sahipleri ile yönetici kademesinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirten Gürlek, şüphelilerin birinci derece yakınlarının da mal varlıklarının dondurulduğunu kaydetti.
"HİÇ KİMSENİN UNVANI HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"
Vatandaşların müsterih olması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri titizlikle takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değil
Bakan Gürlek, fon soruşturmasında 45 şüphelinin tutuklandığını, toplam 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Hiç kimsenin görevi veya ekonomik gücünün hukukun üzerinde olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek; tüm fon sahipleri ile yöneticilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının varlıklarının dondurulduğunu belirterek 'Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır' dedi. Gürlek, 'Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimi sahipsiz değildir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" diyerek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında gelinen son noktaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların birikimlerini korumak, mali sistemin güvenliğini temin etmek ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletin tüm kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını belirten Gürlek, soruşturmanın çok yönlü olarak ilerlediğini kaydetti.
45 TUTUKLAMA, 12 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonların detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, şu ana kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 45 şüphelinin tutuklandığını aktaran Gürlek, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve gözaltında bulunan 14 kişinin adli işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.
1. DERECE YAKINLARIN DA MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Şüphelilerin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasının engellenmesine asla izin verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, alınan finansal tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma çerçevesinde tüm fon sahipleri ile yönetici kademesinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu belirten Gürlek, şüphelilerin birinci derece yakınlarının da mal varlıklarının dondurulduğunu kaydetti.
"HİÇ KİMSENİN UNVANI HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"
Vatandaşların müsterih olması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır. Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri titizlikle takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.
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