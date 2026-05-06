Bakan Gürlek’ten Rojin Kabaiş açıklaması:"Olayın sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz"
Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin olayın sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 17:47
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 17:51
Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’nde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya gelerek dosyadaki son sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalar, soruşturmada yeni teknik incelemelerin gündeme gelebileceğine işaret etti.
Faili meçhul dosyalar için özel çalışma yürütülüyor
Gülistan Doku soruşturmasının ardından faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla özel bir ekip oluşturulduğunu belirten Bakan Gürlek, bu kapsamda Rojin Kabaiş dosyasının da yakından takip edildiğini söyledi.
Gürlek, “Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu birimin kuruluş amacı bu” ifadelerini kullandı.
Teknik destek ve yeni delil vurgusu
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının soruşturma makamı olmadığını belirten Gürlek, birimin teknik destek ve koordinasyon görevi yürüttüğünü ifade etti.
Bakan Gürlek, “Buradaki arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli, ceza hukukunda uzman arkadaşlar. Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla irtibatta kalıyoruz, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz” dedi.
Yeni delillerin değerlendirilmesi için özel ekiplerin oluşturulabileceğini aktaran Gürlek, Tunceli’de yürütülen çalışmaları örnek göstererek Van için de teknik inceleme seçeneklerinin değerlendirildiğini kaydetti.
Aileden adalet çağrısı
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise devlet kurumlarına ve adalet sürecine güvendiklerini belirterek, dosyanın aydınlatılmasını istedi.
Kabaiş, “Biz her zaman güveniyoruz, devletimize, size, adalete. Çok umutluyuz” ifadelerini kullanırken, kızının masum olduğunu belirterek olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını talep etti.
