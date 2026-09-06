Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangını soruşturmalarında 16 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangını soruşturmalarında 16 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16’sının tutuklandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 15:01
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 15:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026’dan 6 Eylül’e kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangını hakkında soruşturma yürütüldü. Soruşturmalar kapsamında toplam 70 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Son bir haftada 9 yeni yangın için soruşturma
Cumhuriyet Başsavcılıkları, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin de soruşturma başlattı. Bu soruşturmalarda iki şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmalar emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde yürütülüyor.
Yangınların nedenleri araştırılıyor
Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içinde yangınların nedenlerini, olaylarda ihmali veya kastı bulunan kişileri ve vakaların tüm boyutlarını araştırmaya devam ettiğini bildirdi.
Orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangını soruşturmalarında 16 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 16’sının tutuklandığını açıkladı.
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026’dan 6 Eylül’e kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangını hakkında soruşturma yürütüldü. Soruşturmalar kapsamında toplam 70 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Son bir haftada 9 yeni yangın için soruşturma
Cumhuriyet Başsavcılıkları, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin de soruşturma başlattı. Bu soruşturmalarda iki şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmalar emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde yürütülüyor.
Yangınların nedenleri araştırılıyor
Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içinde yangınların nedenlerini, olaylarda ihmali veya kastı bulunan kişileri ve vakaların tüm boyutlarını araştırmaya devam ettiğini bildirdi.
Orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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