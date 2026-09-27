Bakan Gürlek duyurdu! 3 faili meçhul dosyada yeni gelişme
Bakan Gürlek duyurdu! 3 faili meçhul dosyada yeni gelişme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa’da 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen üç ayrı dosyanın yeniden incelenmesiyle yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında Aksaray’da 2, Manisa’da 1 şüpheli tutuklanırken, Gaziantep merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 11:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’ye ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı. Aile bireylerinin ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.
Görgülü’ye ait olduğu belirtilen üç bileziğin ele geçirildiği soruşturmada Hava G. ve İlhan G. tutuklandı.
Gaziantep’te 10 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep’te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya’ya ilişkin dosyada HTS kayıtları, baz sinyal bilgileri ve tanık anlatımları yeniden değerlendirildi.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı.
Manisa’daki dosyada araç parçası incelendi
Manisa’da 2015 yılında yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’a ilişkin dosya da yeniden ele alındı. Adli emanette bulunan bir araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.
Kamera kayıtları üzerinden belirlenen aracın olay tarihindeki sahibi R.Ç. yakalandı. Şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Eski deliller yeni yöntemlerle incelendi
Gürlek, yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılmasıyla eski delillerin yeniden incelenmesinin dosyalarda yeni bulgulara ulaşılmasını sağladığını belirtti.
“Aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını” ifade eden Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.
Gürlek, “Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Bakan Gürlek duyurdu! 3 faili meçhul dosyada yeni gelişme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa’da 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen üç ayrı dosyanın yeniden incelenmesiyle yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında Aksaray’da 2, Manisa’da 1 şüpheli tutuklanırken, Gaziantep merkezli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’ye ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı. Aile bireylerinin ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.
Görgülü’ye ait olduğu belirtilen üç bileziğin ele geçirildiği soruşturmada Hava G. ve İlhan G. tutuklandı.
Gaziantep’te 10 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep’te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya’ya ilişkin dosyada HTS kayıtları, baz sinyal bilgileri ve tanık anlatımları yeniden değerlendirildi.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı.
Manisa’daki dosyada araç parçası incelendi
Manisa’da 2015 yılında yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’a ilişkin dosya da yeniden ele alındı. Adli emanette bulunan bir araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.
Kamera kayıtları üzerinden belirlenen aracın olay tarihindeki sahibi R.Ç. yakalandı. Şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.
Eski deliller yeni yöntemlerle incelendi
Gürlek, yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılmasıyla eski delillerin yeniden incelenmesinin dosyalarda yeni bulgulara ulaşılmasını sağladığını belirtti.
“Aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını” ifade eden Gürlek, soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür etti.
Gürlek, “Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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