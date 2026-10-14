Bakan Gürlek açıkladı. 4 operasyonda 33 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Ekim 2026 tarihinde İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda FETÖ ve DEAŞ'a yönelik dört ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet ve Jandarma birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda hakkında işlem yapılan 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bakan Gürlek, soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı finansal bağlantıları, şirketler aracılığıyla yapılan para transferleri ve güncel yapılanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:48
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 14:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri incelemeye alındı. Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında yapılan ödemelerin örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
İzmir'de ByLock ve Bank Asya kayıtları incelendi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ByLock yazışmaları, Bank Asya kayıtları ve HTS verileri üzerinde inceleme yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Dört ilde düzenlenen operasyonda 21 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir diğer soruşturmada, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hakkında operasyon kararı alındı.
İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemlerin kapsamına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
Ağrı'da DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ'ın finansmanına yönelik faaliyetler incelemeye alındı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin başka bilgi verilmedi.
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Bakan Gürlek açıkladı. 4 operasyonda 33 gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 Ekim 2026 tarihinde İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda FETÖ ve DEAŞ'a yönelik dört ayrı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet ve Jandarma birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda hakkında işlem yapılan 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bakan Gürlek, soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışı finansal bağlantıları, şirketler aracılığıyla yapılan para transferleri ve güncel yapılanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ABD'de bulunan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri incelemeye alındı. Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında yapılan ödemelerin örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.
İzmir'de ByLock ve Bank Asya kayıtları incelendi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ByLock yazışmaları, Bank Asya kayıtları ve HTS verileri üzerinde inceleme yapıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Dört ilde düzenlenen operasyonda 21 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir diğer soruşturmada, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli hakkında operasyon kararı alındı.
İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemlerin kapsamına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
Ağrı'da DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ'ın finansmanına yönelik faaliyetler incelemeye alındı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin başka bilgi verilmedi.
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