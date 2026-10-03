Bakan Gürlek: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 12:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adalet teşkilatı ve kolluk kuvvetlerinin faili meçhul cinayetlere karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin sonuçlarını paylaştı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emniyet-jandarma birimlerinin ortak çalışmasıyla 7 ayrı faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü ilan etti.
Açıklanan son verilerle birlikte bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin karanlıkta kalan olaylar aydınlatılmış oldu.
Aydınlatılan 7 kritik dosyanın detayları:
▬ Artvin / Şavşat (Nigar Bilgin – 39 yıllık dosya): 1987 yılında evlendikten sonra kaybolan Nigar Bilgin’in dosyasında yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucu yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklanırken, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.
▬ Yozgat / Şefaatli (Hamza Gedik – 21 yıllık dosya): 2005'te TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik dosyasında azmettirme ve iştirak bulguları üzerine Kırşehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
▬ Diyarbakır / Sur (Erhan Kurt – 19 yıllık dosya): 2007'de Hevsel Bahçeleri’nde boğularak öldürülen Erhan Kurt dosyasında HTS, baz kayıtları ve yeni tanık beyanlarıyla Diyarbakır ile Batman’da 6 şüpheli gözaltına alındı.
▬ Eskişehir / Seyitgazi (Yakup Bozkurt – 14 yıllık dosya): 2012'de henüz 2,5 yaşındayken kaybolup cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt’un dosyasında 6 şüpheli gözaltına alındı; baba A.B. tutuklandı.
▬ Trabzon (Köksal Kol ve Mehmet Kaplan – 12 yıllık dosya): 2014'te kaybolan iki kişinin öldürülüp gömüldüğüne dair yeni delillere ulaşılması üzerine kapatılan dosya yeniden açıldı ve gözaltına alınan E.A. ile A.B. tutuklandı.
▬ Kilis / Acar Köyü (Khaled Tayson – 12 yıllık dosya): 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Tayson’un takipsizlik kararı kaldırıldı, yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.
▬ Kayseri (Fehmi Lup – 3 yıllık dosya): 2023'te Asri Mezarlık’ta ölü bulunan %84 engelli Fehmi Lup’un dosyasında kamera ve baz analizleri sonucu M.C.D. tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hakikatin izini sürmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak operasyonları yürüten Başsavcılıklara ve emniyet/jandarma teşkilatına teşekkür etti.
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Bakan Gürlek: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adalet teşkilatı ve kolluk kuvvetlerinin faili meçhul cinayetlere karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin sonuçlarını paylaştı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emniyet-jandarma birimlerinin ortak çalışmasıyla 7 ayrı faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü ilan etti.
Açıklanan son verilerle birlikte bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin karanlıkta kalan olaylar aydınlatılmış oldu.
Aydınlatılan 7 kritik dosyanın detayları:
▬ Artvin / Şavşat (Nigar Bilgin – 39 yıllık dosya): 1987 yılında evlendikten sonra kaybolan Nigar Bilgin’in dosyasında yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucu yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklanırken, M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.
▬ Yozgat / Şefaatli (Hamza Gedik – 21 yıllık dosya): 2005'te TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik dosyasında azmettirme ve iştirak bulguları üzerine Kırşehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
▬ Diyarbakır / Sur (Erhan Kurt – 19 yıllık dosya): 2007'de Hevsel Bahçeleri’nde boğularak öldürülen Erhan Kurt dosyasında HTS, baz kayıtları ve yeni tanık beyanlarıyla Diyarbakır ile Batman’da 6 şüpheli gözaltına alındı.
▬ Eskişehir / Seyitgazi (Yakup Bozkurt – 14 yıllık dosya): 2012'de henüz 2,5 yaşındayken kaybolup cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt’un dosyasında 6 şüpheli gözaltına alındı; baba A.B. tutuklandı.
▬ Trabzon (Köksal Kol ve Mehmet Kaplan – 12 yıllık dosya): 2014'te kaybolan iki kişinin öldürülüp gömüldüğüne dair yeni delillere ulaşılması üzerine kapatılan dosya yeniden açıldı ve gözaltına alınan E.A. ile A.B. tutuklandı.
▬ Kilis / Acar Köyü (Khaled Tayson – 12 yıllık dosya): 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Tayson’un takipsizlik kararı kaldırıldı, yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.
▬ Kayseri (Fehmi Lup – 3 yıllık dosya): 2023'te Asri Mezarlık’ta ölü bulunan %84 engelli Fehmi Lup’un dosyasında kamera ve baz analizleri sonucu M.C.D. tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hakikatin izini sürmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak operasyonları yürüten Başsavcılıklara ve emniyet/jandarma teşkilatına teşekkür etti.
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