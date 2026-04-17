Bakan Fidan'dan dünyaya çağrı! ''Küresel güvenlik için İsrail bir tehdittir''
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada dünyanın İsrail'in yayılmacılığına dur demesini gerektiğini belirterek 'Küresel güvenlik için İsrail bir tehdittir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 15:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Birbirini tetikleyen eş zamanlı ve çok boyutlu krizlerle karşı karşıyayız. Böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir.
Küresel sorunlar ortak akılla çözülecek.
Son 3 yılda Gazze'deki soykırımla başlayan ardından Suriye ve Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığı, küresel güvenliği doğrudan tehdit eder hale gelmiştir.
İnsanlık ödediği ağır bedellerin ardından şu hakikati tekrar hatırlamaktadır; adil olmayan uluslararası sistem krizleri çözemez, erteler ve daha da yıkıcı hale getirir.
Böylesi dönemlerde öncelikle ateşin sönmesi gerekiyor. Ateşkes kalıcı barışa dönmelidir.
Adil olmayan sistem kriz çözemez.
Barış süreçleri düzen bozucuların insafına bırakılmamalıdır.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Artık bölgemizin savaşa tahammülü yok.
Güçlü bir bölgesel barış vizyonu oluşturmalıyız.
Çok Okunanlar