Sürücülere hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve yorgun şekilde yola çıkmamaları uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, amaçlarının ceza değil can kaybını önlemek olduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 13:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söyledi.
Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
"Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Çiftçi’den sürücüler için kritik uyarılar
Sürücülere hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve yorgun şekilde yola çıkmamaları uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, amaçlarının ceza değil can kaybını önlemek olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söyledi.
Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
"Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."
Çok Okunanlar