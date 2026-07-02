Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi öncesi Ankara'da geniş güvenlik önlemi
Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi öncesi Ankara'da geniş güvenlik önlemi
çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dördüncü Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini milletvekilleriyle paylaştı. Zirveye 32 müttefik ülke ile 9 davetli ülkeden toplam 52 liderin katılmasının beklendiğini belirten Çiftçi, hazırlıkların uluslararası güvenlik standartlarına göre yürütüldüğünü ifade etti. Zirvenin ardından uygulanacak güvenlik organizasyonu ve koordinasyon süreci de kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 20:31
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 20:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Çiftçi, zirvenin yalnızca diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da üst düzey planlama gerektirdiğini belirtti. Tedbirlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium, konaklama yapılacak oteller, havalimanları, ulaşım güzergâhları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde hazırlandığını söyledi.
Çiftçi, uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin temel amacının vatandaşların, yabancı heyetlerin ve görevli personelin güvenliğini sağlamak ile organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.
Günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor
Alınan önlemlerin uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve kurumlar arası koordinasyon doğrultusunda belirlendiğini kaydeden Çiftçi, Ankara Valiliği ve ilgili kurumların hazırlıkları uzun süredir sürdürdüğünü belirtti.
Vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek planlamaların yapıldığını aktaran Çiftçi, trafik akışının en kısa sürede normale dönmesi için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Türkiye'nin daha önce birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çiftçi, NATO Zirvesi'nin de aynı anlayışla gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Koordinasyon merkezleri oluşturuldu
Bakan Çiftçi, zirvenin güvenli şekilde düzenlenmesi amacıyla hem Ankara Valiliği hem de İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordinasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı. Sürecin ilgili kurumlar tarafından eş zamanlı takip edildiğini ifade etti.
Zirvede 56 bin 288 personel görev yapacak
Zirve kapsamında toplam 56 bin 288 personelin görev alacağını açıklayan Çiftçi, bunların 48 bin 841'inin emniyet, 7 bin 447'sinin ise Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğunu bildirdi. Güvenlik tedbirlerinde ayrıca 4 bin 405 ekip ve tim görev yapacak.
Çiftçi, güvenlik planlamasının yalnızca Ankara ile sınırlı olmadığını, çevre iller ile üçüncü kuşak olarak belirlenen illerde de koordineli tedbirlerin uygulanacağını belirtti.
Havalimanları ve güzergâhlarda 24 saat esaslı görev
Esenboğa Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta 3 bin 926 personelin görev yapacağını açıklayan Çiftçi, Mürted Ankara Hava Meydanı, Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergâhta ise bin 742 personelin görevlendirildiğini söyledi.
Zirve süresince havalimanlarında, güzergâhlarda ve otellerde personel, araç, teknik ekipman ile köpekli güvenlik unsurlarının 24 saat esasına göre görev yapacağını kaydetti.
Siber güvenlik tedbirleri de artırıldı
Fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra siber güvenlik çalışmalarının da yoğunlaştırıldığını belirten Çiftçi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bu kapsamda ilave 639 personelin siber güvenlik faaliyetlerinde görevlendirildiğini ifade etti.
Güvenlik uygulamalarının uluslararası örneklerle uyumlu olduğu vurgulandı
Çiftçi, Türkiye'de uygulanacak güvenlik tedbirlerinin daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki uygulamalarla benzerlik taşıdığını söyledi. Hollanda başta olmak üzere önceki zirvelerde de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını belirterek, Türkiye'deki planlamaların uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu ifade etti.
Zirve süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve zirve kapsamında kullanılacak otellerin çevresindeki çok sayıda cadde ve sokağın geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Kapatılacak bölgeler arasında Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümü ile çeşitli otellerin çevresindeki cadde ve sokaklar yer alıyor. Bakan Çiftçi, yaya geçişlerinde ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.
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Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi öncesi Ankara'da geniş güvenlik önlemi
çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dördüncü Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini milletvekilleriyle paylaştı. Zirveye 32 müttefik ülke ile 9 davetli ülkeden toplam 52 liderin katılmasının beklendiğini belirten Çiftçi, hazırlıkların uluslararası güvenlik standartlarına göre yürütüldüğünü ifade etti. Zirvenin ardından uygulanacak güvenlik organizasyonu ve koordinasyon süreci de kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürecek.
Bakan Çiftçi, zirvenin yalnızca diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da üst düzey planlama gerektirdiğini belirtti. Tedbirlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium, konaklama yapılacak oteller, havalimanları, ulaşım güzergâhları ve Ankara'nın giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde hazırlandığını söyledi.
Çiftçi, uygulanan güvenlik ve trafik tedbirlerinin temel amacının vatandaşların, yabancı heyetlerin ve görevli personelin güvenliğini sağlamak ile organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.
Günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor
Alınan önlemlerin uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve kurumlar arası koordinasyon doğrultusunda belirlendiğini kaydeden Çiftçi, Ankara Valiliği ve ilgili kurumların hazırlıkları uzun süredir sürdürdüğünü belirtti.
Vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek planlamaların yapıldığını aktaran Çiftçi, trafik akışının en kısa sürede normale dönmesi için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Türkiye'nin daha önce birçok uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çiftçi, NATO Zirvesi'nin de aynı anlayışla gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Koordinasyon merkezleri oluşturuldu
Bakan Çiftçi, zirvenin güvenli şekilde düzenlenmesi amacıyla hem Ankara Valiliği hem de İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordinasyon merkezleri kurulduğunu açıkladı. Sürecin ilgili kurumlar tarafından eş zamanlı takip edildiğini ifade etti.
Zirvede 56 bin 288 personel görev yapacak
Zirve kapsamında toplam 56 bin 288 personelin görev alacağını açıklayan Çiftçi, bunların 48 bin 841'inin emniyet, 7 bin 447'sinin ise Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğunu bildirdi. Güvenlik tedbirlerinde ayrıca 4 bin 405 ekip ve tim görev yapacak.
Çiftçi, güvenlik planlamasının yalnızca Ankara ile sınırlı olmadığını, çevre iller ile üçüncü kuşak olarak belirlenen illerde de koordineli tedbirlerin uygulanacağını belirtti.
Havalimanları ve güzergâhlarda 24 saat esaslı görev
Esenboğa Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta 3 bin 926 personelin görev yapacağını açıklayan Çiftçi, Mürted Ankara Hava Meydanı, Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergâhta ise bin 742 personelin görevlendirildiğini söyledi.
Zirve süresince havalimanlarında, güzergâhlarda ve otellerde personel, araç, teknik ekipman ile köpekli güvenlik unsurlarının 24 saat esasına göre görev yapacağını kaydetti.
Siber güvenlik tedbirleri de artırıldı
Fiziki güvenlik önlemlerinin yanı sıra siber güvenlik çalışmalarının da yoğunlaştırıldığını belirten Çiftçi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bu kapsamda ilave 639 personelin siber güvenlik faaliyetlerinde görevlendirildiğini ifade etti.
Güvenlik uygulamalarının uluslararası örneklerle uyumlu olduğu vurgulandı
Çiftçi, Türkiye'de uygulanacak güvenlik tedbirlerinin daha önce NATO zirvelerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki uygulamalarla benzerlik taşıdığını söyledi. Hollanda başta olmak üzere önceki zirvelerde de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını belirterek, Türkiye'deki planlamaların uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu ifade etti.
Zirve süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium ve zirve kapsamında kullanılacak otellerin çevresindeki çok sayıda cadde ve sokağın geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
Kapatılacak bölgeler arasında Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümü ile çeşitli otellerin çevresindeki cadde ve sokaklar yer alıyor. Bakan Çiftçi, yaya geçişlerinde ise herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.
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