Bakan Bolat’tan Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin mesaj
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı. Bolat, Türkiye’nin üretim, yatırım ve ihracat alanlarında kaydettiği ilerlemeyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 19:19
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 19:22
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı değerlendirmelere işaret ederek, TOBB’un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. İş dünyasının üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sunduğunu kaydeden Bolat, şeref belgesi ve plaket alan isimleri tebrik etti.
İhracat rakamlarına dikkat çekti
Bolat, Türkiye’nin son yıllarda ihracat ve üretim kapasitesinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurguladı. Yıllıklandırılmış mal ihracatının 275,8 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 122,6 milyar doların üzerine çıktığını belirten Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının 398 milyar doları aştığını kaydetti.
Yüksek teknolojili üretim ve ihracatta da güçlü dönüşüm yaşandığını ifade eden Bolat, Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Ticaret altyapısına vurgu yaptı
Ticaret Bakanlığı olarak üretim, yatırım, ihracat, esnaf, kooperatifler ve girişimcilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Bolat, adil, rekabetçi ve güçlü bir ticaret altyapısını kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunan iş dünyasına teşekkür ederek, ekonomik kalkınma sürecinde üretim ve ihracatın temel öncelikler arasında yer almaya devam ettiğini kaydetti.
