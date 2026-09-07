Bahçeli ile Ahmet Özer görüşmesinde hangi mesaj öne çıktı?
Bahçeli ile Ahmet Özer görüşmesinde hangi mesaj öne çıktı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i partisinin genel merkezinde ağırladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özer, “Terörsüz Türkiye” sürecinde sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtirken, sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmelerin siyasi gündemde izlenmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 19:19
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 19:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli ile Özer, MHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Özer, görüşmede içinden geçilen sürecin farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti.
Görüşmeye ilişkin açıklamasında Devlet Bahçeli ile yaptıkları değerlendirmeyi “çok kıymetli bir görüşme” olarak nitelendiren Özer, sürece ilişkin sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.
Özer’den barış, adalet ve demokrasi vurgusu
Ahmet Özer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kalıcı barışın yanı sıra adalet ve demokrasi vurgusunda bulundu.
Özer, “Onurlu ve kalıcı bir barışın gerçekleşmesi, adaletin ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla ihya olması için üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Bahçeli ile Ahmet Özer görüşmesinde hangi mesaj öne çıktı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i partisinin genel merkezinde ağırladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özer, “Terörsüz Türkiye” sürecinde sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtirken, sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmelerin siyasi gündemde izlenmesi bekleniyor.
Bahçeli ile Özer, MHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Özer, görüşmede içinden geçilen sürecin farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti.
Görüşmeye ilişkin açıklamasında Devlet Bahçeli ile yaptıkları değerlendirmeyi “çok kıymetli bir görüşme” olarak nitelendiren Özer, sürece ilişkin sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.
Özer’den barış, adalet ve demokrasi vurgusu
Ahmet Özer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kalıcı barışın yanı sıra adalet ve demokrasi vurgusunda bulundu.
Özer, “Onurlu ve kalıcı bir barışın gerçekleşmesi, adaletin ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla ihya olması için üstümüze düşen sorumluluğun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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