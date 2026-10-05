Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na destek mesajı
Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na destek mesajı
Türk futbolunda “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na yönelik istifa çağrıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek mesajı geldi. Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na gönderdiği çiçekte “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da mesajın ardından Bahçeli’ye teşekkür etti.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 18:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TFF’den yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti.
Bahçeli’nin gönderdiği çiçeğin üzerinde, “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” notunun yer aldığı belirtildi.
Mesaj, “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Hacıosmanoğlu’na yönelik eleştiri ve istifa çağrılarının devam ettiği dönemde geldi.
Hacıosmanoğlu Bahçeli’ye teşekkür etti
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli’nin gönderdiği çiçek ve mesajın ardından açıklama yaptı.
Hacıosmanoğlu, “Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu’nun açıklamasıyla birlikte Bahçeli’nin destek mesajı kamuoyuna duyurulurken, “Hakemler Dosyası” kapsamında yürütülen süreç ve TFF yönetimine yönelik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
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Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na destek mesajı
Türk futbolunda “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na yönelik istifa çağrıları sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek mesajı geldi. Bahçeli, Hacıosmanoğlu’na gönderdiği çiçekte “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da mesajın ardından Bahçeli’ye teşekkür etti.
TFF’den yapılan açıklamaya göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çiçek göndererek başarı dileklerini iletti.
Bahçeli’nin gönderdiği çiçeğin üzerinde, “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” notunun yer aldığı belirtildi.
Mesaj, “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Hacıosmanoğlu’na yönelik eleştiri ve istifa çağrılarının devam ettiği dönemde geldi.
Hacıosmanoğlu Bahçeli’ye teşekkür etti
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bahçeli’nin gönderdiği çiçek ve mesajın ardından açıklama yaptı.
Hacıosmanoğlu, “Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu’nun açıklamasıyla birlikte Bahçeli’nin destek mesajı kamuoyuna duyurulurken, “Hakemler Dosyası” kapsamında yürütülen süreç ve TFF yönetimine yönelik gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
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