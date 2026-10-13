Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama: "Gerekli adımlar atılmaktadır"
Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama: "Gerekli adımlar atılmaktadır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, devlet kurumlarının soruşturma kapsamında gerekli adımları attığını, yargı sürecinin devam ettiğini ve küçük yatırımcıların korunmasına yönelik yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, adaletin hızlı ve doğru şekilde işlemesine yönelik beklentisini dile getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:11
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 11:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, fon soruşturması kapsamında ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Küçük yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hukuki süreçlerin başlatıldığını belirten Bahçeli, soruşturmanın yargı makamları tarafından yürütüldüğüne işaret etti.
Bahçeli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz. Adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
Bahçeli, konuşmasında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin soruşturulması gerektiğini de ifade etti. Finansal piyasalardaki işlemlerin hukuka uygunluğu konusuna değinen Bahçeli, usulsüzlük iddialarının ilgili kurumlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra futbol hakemliği alanında yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, hukuka ve etik kurallara aykırı faaliyetlerin araştırılması çağrısında bulundu.
Küçük yatırımcıların korunmasına yönelik mesaj
Fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında küçük yatırımcıların korunmasını öne çıkaran Bahçeli, bu kapsamda yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Devlet kurumlarına ve Türk adaletine güvendiklerini belirten Bahçeli, soruşturmaların hukuki çerçevede yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama: "Gerekli adımlar atılmaktadır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, devlet kurumlarının soruşturma kapsamında gerekli adımları attığını, yargı sürecinin devam ettiğini ve küçük yatırımcıların korunmasına yönelik yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, adaletin hızlı ve doğru şekilde işlemesine yönelik beklentisini dile getirdi.
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, fon soruşturması kapsamında ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Küçük yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik hukuki süreçlerin başlatıldığını belirten Bahçeli, soruşturmanın yargı makamları tarafından yürütüldüğüne işaret etti.
Bahçeli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin araştırılmasını istedi
Bahçeli, konuşmasında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin soruşturulması gerektiğini de ifade etti. Finansal piyasalardaki işlemlerin hukuka uygunluğu konusuna değinen Bahçeli, usulsüzlük iddialarının ilgili kurumlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra futbol hakemliği alanında yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, hukuka ve etik kurallara aykırı faaliyetlerin araştırılması çağrısında bulundu.
Küçük yatırımcıların korunmasına yönelik mesaj
Fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında küçük yatırımcıların korunmasını öne çıkaran Bahçeli, bu kapsamda yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Devlet kurumlarına ve Türk adaletine güvendiklerini belirten Bahçeli, soruşturmaların hukuki çerçevede yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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