Bahçeli'den Ankara zirvesi öncesi Azerbaycan vurgusu
Bahçeli'den Ankara zirvesi öncesi Azerbaycan vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi öncesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Türk dünyasındaki iş birliği hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirvede yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığını belirtti. Bahçeli, dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle birlikte eğitim, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarında somut projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:33
Haber Güncellenme Tarihi: 14.10.2026 15:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihî, kültürel ve toplumsal bağlara dayandığını belirtti. İki ülke arasındaki iş birliğinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmaların önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik açıklamasında Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir."
Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı anlayışın ve ortak hareket etme iradesinin korunması gerektiğini vurguladı. Kardeşlik bağlarını zedeleyebilecek yaklaşımlar karşısında sağduyunun önemine dikkat çekti.
Erdoğan ve Aliyev'in zirvede buluşması bekleniyor
Bahçeli, Ankara'da yapılması planlanan TDT Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği görüşmeye de değindi.
İki liderin buluşmasının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin devamlılığını ortaya koyacağını belirten Bahçeli, görüşmeye ilişkin beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
"Karabağ Zaferinin Başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz."
TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesi bekleniyor
Bahçeli'nin açıklamasına göre ekim ayının son haftasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan zirvede TDT dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek.
Bahçeli, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlenmesinin teşkilatın ortak hedefleri açısından yeni sorumluluklar getireceğini belirtti. Türkiye'nin diplomatik birikimi, ekonomik kapasitesi ve Türk devletleriyle ilişkilerinin dönem başkanlığı çalışmalarında kullanılabileceğini ifade etti.
Teşkilatın mevcut yapısının siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliklerini de kapsadığını aktardı.
2040 Vizyon Belgesi için somut proje çağrısı
Bahçeli, Türkiye'nin dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kendi faaliyet alanlarında ortak projeler geliştirmesini istedi.
Bahçeli, eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve ekonomi alanlarında iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine değindi. Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin Türk dünyasının ortak kalkınma hedefleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türk devletlerinin egemenliğine saygı mesajı
Bahçeli, TDT bünyesindeki ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenlik ilkeleri temelinde geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Her Türk cumhuriyetinin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Bahçeli, teşkilat içindeki iş birliğinin üye ülkelerin toprak bütünlüğüne ve iç hukukuna saygı çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Açıklamasında İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışına da yer veren Bahçeli, ortak tarih ve kültür temelindeki ilişkilerin güncel ihtiyaçlara uygun projelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Ankara zirvesinde iş birliği gündemi öne çıkacak
Bahçeli'nin açıklamasında, Ankara'daki zirve öncesinde Türkiye'nin dönem başkanlığı kapsamında üstlenmesi beklenen görevler ön plana çıktı.
TDT'nin 2040 Vizyon Belgesi, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, ulaştırma ve enerji bağlantıları ile eğitim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği başlıkları Bahçeli'nin değerlendirmelerinde yer aldı.
Zirvenin resmî gündemi, liderler düzeyindeki görüşmeler ve dönem başkanlığına ilişkin kararların ayrıntıları ise ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.
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Bahçeli'den Ankara zirvesi öncesi Azerbaycan vurgusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayının son haftasında Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi öncesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Türk dünyasındaki iş birliği hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerini paylaşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirvede yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığını belirtti. Bahçeli, dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesiyle birlikte eğitim, ekonomi, teknoloji ve kültür alanlarında somut projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihî, kültürel ve toplumsal bağlara dayandığını belirtti. İki ülke arasındaki iş birliğinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmaların önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik açıklamasında Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı anlayışın ve ortak hareket etme iradesinin korunması gerektiğini vurguladı. Kardeşlik bağlarını zedeleyebilecek yaklaşımlar karşısında sağduyunun önemine dikkat çekti.
Erdoğan ve Aliyev'in zirvede buluşması bekleniyor
Bahçeli, Ankara'da yapılması planlanan TDT Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği görüşmeye de değindi.
İki liderin buluşmasının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin devamlılığını ortaya koyacağını belirten Bahçeli, görüşmeye ilişkin beklentisini şu sözlerle dile getirdi:
TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesi bekleniyor
Bahçeli'nin açıklamasına göre ekim ayının son haftasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan zirvede TDT dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek.
Bahçeli, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlenmesinin teşkilatın ortak hedefleri açısından yeni sorumluluklar getireceğini belirtti. Türkiye'nin diplomatik birikimi, ekonomik kapasitesi ve Türk devletleriyle ilişkilerinin dönem başkanlığı çalışmalarında kullanılabileceğini ifade etti.
Teşkilatın mevcut yapısının siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliklerini de kapsadığını aktardı.
2040 Vizyon Belgesi için somut proje çağrısı
Bahçeli, Türkiye'nin dönem başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyon Belgesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kendi faaliyet alanlarında ortak projeler geliştirmesini istedi.
Bahçeli, eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve ekonomi alanlarında iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine değindi. Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin Türk dünyasının ortak kalkınma hedefleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türk devletlerinin egemenliğine saygı mesajı
Bahçeli, TDT bünyesindeki ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenlik ilkeleri temelinde geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Her Türk cumhuriyetinin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Bahçeli, teşkilat içindeki iş birliğinin üye ülkelerin toprak bütünlüğüne ve iç hukukuna saygı çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Açıklamasında İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışına da yer veren Bahçeli, ortak tarih ve kültür temelindeki ilişkilerin güncel ihtiyaçlara uygun projelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Ankara zirvesinde iş birliği gündemi öne çıkacak
Bahçeli'nin açıklamasında, Ankara'daki zirve öncesinde Türkiye'nin dönem başkanlığı kapsamında üstlenmesi beklenen görevler ön plana çıktı.
TDT'nin 2040 Vizyon Belgesi, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, ulaştırma ve enerji bağlantıları ile eğitim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği başlıkları Bahçeli'nin değerlendirmelerinde yer aldı.
Zirvenin resmî gündemi, liderler düzeyindeki görüşmeler ve dönem başkanlığına ilişkin kararların ayrıntıları ise ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.
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