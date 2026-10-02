Bahçeli’den 3 Ekim mesajı: Tarihi bir sorumluluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Nahçıvan Anlaşması’nın Türk dünyasındaki çok taraflı iş birliğinin kurumsallaşmasındaki yerine dikkat çekti. Bahçeli, “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsü doğrultusunda ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasını “tarihi bir sorumluluk” olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 20:13
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 20:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması’nın Türk dünyasındaki çok taraflı iş birliği açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.
Anlaşmayla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, bilinen adıyla Türk Keneşi’nin kuruluş temellerinin atıldığını ifade eden Bahçeli, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşerî bağların kurumsal bir yapı içerisinde geliştirilmesine yönelik iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti.
Türk Devletleri Teşkilatı’na dikkat çekti
Bahçeli, söz konusu iradenin 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal nitelik kazandığını ve Türk Keneşi’nin faaliyetlerine başladığını ifade etti.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geçen dönemde siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında geliştiğini belirtti.
Bahçeli, 12 Kasım 2021’de İstanbul’da düzenlenen 8. Zirve’de Türk Keneşi’nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildiğini hatırlattı.
Teşkilatın Türk devletlerinin ortak konuları istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışıyla ele aldığına işaret eden Bahçeli, siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne vurgu yaptı.
“Tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz”
Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milliyetçi Hareket Partisi olarak; ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşlarımızı aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkûre sahiplerini saygıyla yâd ediyoruz.”
Türklük idealine katkı sunan dava ve fikir insanlarının mirasına da değinen Bahçeli, “Onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Birlik ve dayanışma mesajı
Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin daha ileri seviyelere taşınmasının devletler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak menfaatlerin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.
MHP lideri mesajını, “Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyor; Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun” sözleriyle tamamladı.
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Bahçeli’den 3 Ekim mesajı: Tarihi bir sorumluluk
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Nahçıvan Anlaşması’nın Türk dünyasındaki çok taraflı iş birliğinin kurumsallaşmasındaki yerine dikkat çekti. Bahçeli, “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsü doğrultusunda ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasını “tarihi bir sorumluluk” olarak nitelendirdi.
Bahçeli, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması’nın Türk dünyasındaki çok taraflı iş birliği açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.
Anlaşmayla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, bilinen adıyla Türk Keneşi’nin kuruluş temellerinin atıldığını ifade eden Bahçeli, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşerî bağların kurumsal bir yapı içerisinde geliştirilmesine yönelik iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti.
Türk Devletleri Teşkilatı’na dikkat çekti
Bahçeli, söz konusu iradenin 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal nitelik kazandığını ve Türk Keneşi’nin faaliyetlerine başladığını ifade etti.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geçen dönemde siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra ekonomi, ulaştırma, enerji, eğitim, kültür, güvenlik, bilim ve teknoloji alanlarında geliştiğini belirtti.
Bahçeli, 12 Kasım 2021’de İstanbul’da düzenlenen 8. Zirve’de Türk Keneşi’nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildiğini hatırlattı.
Teşkilatın Türk devletlerinin ortak konuları istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışıyla ele aldığına işaret eden Bahçeli, siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne vurgu yaptı.
“Tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz”
Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milliyetçi Hareket Partisi olarak; ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşlarımızı aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkûre sahiplerini saygıyla yâd ediyoruz.”
Türklük idealine katkı sunan dava ve fikir insanlarının mirasına da değinen Bahçeli, “Onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Birlik ve dayanışma mesajı
Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin daha ileri seviyelere taşınmasının devletler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak menfaatlerin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.
MHP lideri mesajını, “Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü’nü kutluyor; Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun” sözleriyle tamamladı.
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