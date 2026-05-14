Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa: Örgüt varlığı kabul edildi
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa okundu. Rüşvet, ihale yolsuzluğu ve örgüt varlığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:14
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 13:15
hurhaber.com
Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını açıkladı. Beşiktaş, Avcılar ve Seyhan belediye başkanlarının da yargılandığı davada rüşvet sistemi deşifre edildi.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen davada savcı; Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunu, suç örgütünün en çok Beşiktaş Belediyesi’nden ihale aldığını belirtti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik bir eşiğe gelindi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılan oturuma; aralarında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.
Savcılık: "Örgüt Yok" Savunmaları Geçersiz
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, sanıkların "örgüt değiliz" yönündeki savunmalarına rağmen, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün varlığı mahkemece kabul edildi. Mütalaada, Aktaş’ın kurduğu sistem sayesinde kamu kurumlarından sayısız ihale aldığı ve bu sürecin tamamen rüşvet ilişkileri üzerinden yönetildiği ifade edildi.
En Çok İhale Beşiktaş Belediyesi’nden
Mütalaanın en dikkat çeken bölümlerinden birini ise ihalelerin dağılımı oluşturdu. Savcılık, suç örgütünün en yoğun şekilde ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğunu kaydetti. Ayrıca Aziz İhsan Aktaş’ın, çeşitli belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurarak ihale alma yöntemini bir rüşvet mekanizmasına dönüştürdüğü mütalaa metninde yer aldı.
Tahliye Talepleri ve Karar Tarihi
Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar arasında yer alan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mevcut 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki nihai kararın 15 Haziran tarihinde açıklanacağını duyurdu.
Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa: Örgüt varlığı kabul edildi
