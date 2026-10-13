Aydın'daki yangında anneden sonra bir acı haber daha geldi
Aydın'daki yangında anneden sonra bir acı haber daha geldi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Meryem Çınar'ın ardından bir can kaybı daha yaşandı. Yangında ağır yaralanarak İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Tayfun Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 12:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir evden duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Yangında aynı aileden üç kişi yaralandı
Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Çınar, eşi Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla evden çıkarıldı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan üç aile üyesi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan anne Meryem Çınar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Annesinin ardından Tayfun Çınar da hayatını kaybetti
Meryem Çınar'ın cenaze töreninin ardından aileden bir ölüm haberi daha geldi. Yangında ağır yaralanan ve İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 30 yaşındaki Tayfun Çınar'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tayfun Çınar'ın ölümüyle yangındaki can kaybı ikiye yükseldi. Çınar'ın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Baba Mehmet Çınar'ın hayati tehlikesi sürüyor
Yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.
Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangının meydana geliş koşullarının araştırıldığı belirtildi.
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Aydın'daki yangında anneden sonra bir acı haber daha geldi
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden anne Meryem Çınar'ın ardından bir can kaybı daha yaşandı. Yangında ağır yaralanarak İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Tayfun Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay, Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir evden duman yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Yangında aynı aileden üç kişi yaralandı
Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Çınar, eşi Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla evden çıkarıldı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan üç aile üyesi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan anne Meryem Çınar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Annesinin ardından Tayfun Çınar da hayatını kaybetti
Meryem Çınar'ın cenaze töreninin ardından aileden bir ölüm haberi daha geldi. Yangında ağır yaralanan ve İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 30 yaşındaki Tayfun Çınar'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tayfun Çınar'ın ölümüyle yangındaki can kaybı ikiye yükseldi. Çınar'ın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacasu ilçesine bağlı Çamarası Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Baba Mehmet Çınar'ın hayati tehlikesi sürüyor
Yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.
Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangının meydana geliş koşullarının araştırıldığı belirtildi.
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