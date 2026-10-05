Ataşehir Belediyesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Ataşehir Belediyesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Ataşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında olduğu 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 23:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ataşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından hâkimlik kararını açıkladı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderildi.
9 kişi hakkında adli kontrol kararı
Soruşturma kapsamında hâkimliğe sevk edilen diğer şüpheliler hakkında da karar verildi.
Belediye Meclis Üyesi olan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Böylece adli süreç kapsamında 5 kişi hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş oldu.
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Ataşehir Belediyesi operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Ataşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında olduğu 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ataşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından hâkimlik kararını açıkladı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderildi.
9 kişi hakkında adli kontrol kararı
Soruşturma kapsamında hâkimliğe sevk edilen diğer şüpheliler hakkında da karar verildi.
Belediye Meclis Üyesi olan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Böylece adli süreç kapsamında 5 kişi hakkında tutuklama, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş oldu.
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