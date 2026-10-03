Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 09:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre; düzenlenen yeni operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.
Güneş "Görevimizin başındayız" demişti
Geçtiğimiz nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak Başkan Vekili olarak seçilmişti.
Belediyede son günlerde meclis üyelerinin parti değiştirmesiyle siyasi dengeler değişirken Güneş, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadelerini kullanmıştı.
Emniyetteki sorguları devam ediyor
Ekipler tarafından gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve beraberindeki 12 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında işlemler sürüyor.
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Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasında sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre; düzenlenen yeni operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı.
Güneş "Görevimizin başındayız" demişti
Geçtiğimiz nisan ayında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak Başkan Vekili olarak seçilmişti.
Belediyede son günlerde meclis üyelerinin parti değiştirmesiyle siyasi dengeler değişirken Güneş, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadelerini kullanmıştı.
Emniyetteki sorguları devam ediyor
Ekipler tarafından gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve beraberindeki 12 şüphelinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında işlemler sürüyor.
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