''ASELSAN, ABD'ye satılacak'' dezenformasyonu! DMM'den iddiaya cevap
''ASELSAN, ABD'ye satılacak'' dezenformasyonu! DMM'den iddiaya cevap
DMM, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın mecralarında ortaya atılan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı' iddiasına cevap verdi. Açıklamada, 'Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.' denildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 15:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan şu ifadeler kullanıldı:
Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.
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''ASELSAN, ABD'ye satılacak'' dezenformasyonu! DMM'den iddiaya cevap
DMM, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın mecralarında ortaya atılan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı' iddiasına cevap verdi. Açıklamada, 'Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.' denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan şu ifadeler kullanıldı:
Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir.
Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.
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