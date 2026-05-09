SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın

Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 09.05.2026 07:47
Haber Güncellenme Tarihi: 09.05.2026 07:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Arnavutköy'de ahşap kalıp üretim tesisinde yangın

Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki ahşap kalıp üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver