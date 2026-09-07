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Antalya Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisi düşürülürken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.
Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi.
Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.
Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.
"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor.
Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
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