Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili 6 gözaltı

Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde Eylül 2026'da meydana gelen ve toplam 180 hektarlık alanın zarar gördüğü iki orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda yangınların kasten çıkarıldığı iddiası araştırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 14:06
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 14:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, Serik ilçesinde 6 Eylül'de ve Kaş ilçesinde 16 Eylül'de meydana gelen orman yangınlarını kapsıyor. Her iki yangında zarar gören alanların büyüklüğü ve olayların meydana geldiği tarihler, Valilik tarafından paylaşılan bilgilerde yer aldı.
Serik'teki yangında 170 hektarlık alan zarar gördü
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü. Yangının ardından başlatılan incelemelerde olayın çıkış nedenine ilişkin araştırma yürütüldü.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, yangının kasten çıkarıldığı iddiasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Soruşturmanın yürütülmesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri görev aldı.
Kaş'taki yangında 10 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu
Kaş ilçesinde 16 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen diğer orman yangınında ise 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangına ilişkin adli çalışma, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldü.
Jandarma ekipleri, yangının kasten çıkarıldığı iddiasına yönelik araştırmalar gerçekleştirdi. Serik ve Kaş ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangınla ilgili çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Jandarma operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Antalya Valiliğinin aktardığı bilgilere göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, iki ilçedeki orman yangınlarına ilişkin yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yangınları kasten çıkardıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin hangi yangınla ne şekilde ilişkilendirildiğine ve şüpheliler hakkında verilen sonraki adli kararlara ilişkin açıklamada ayrıntı bulunmuyor. Şüphelilerin suçluluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi de paylaşılmadı.
İki yangında toplam 180 hektarlık alan zarar gördü
Valilik tarafından paylaşılan verilere göre Serik'teki yangında 170 hektar, Kaş'taki yangında ise 10 hektar alan zarar gördü. Böylece soruşturma kapsamındaki iki yangında etkilenen toplam alan 180 hektara ulaştı.
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Antalya'daki orman yangınlarıyla ilgili 6 gözaltı
Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde Eylül 2026'da meydana gelen ve toplam 180 hektarlık alanın zarar gördüğü iki orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda yangınların kasten çıkarıldığı iddiası araştırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatıldı.
Soruşturma, Serik ilçesinde 6 Eylül'de ve Kaş ilçesinde 16 Eylül'de meydana gelen orman yangınlarını kapsıyor. Her iki yangında zarar gören alanların büyüklüğü ve olayların meydana geldiği tarihler, Valilik tarafından paylaşılan bilgilerde yer aldı.
Serik'teki yangında 170 hektarlık alan zarar gördü
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde 6 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü. Yangının ardından başlatılan incelemelerde olayın çıkış nedenine ilişkin araştırma yürütüldü.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, yangının kasten çıkarıldığı iddiasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Soruşturmanın yürütülmesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri görev aldı.
Kaş'taki yangında 10 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu
Kaş ilçesinde 16 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen diğer orman yangınında ise 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangına ilişkin adli çalışma, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldü.
Jandarma ekipleri, yangının kasten çıkarıldığı iddiasına yönelik araştırmalar gerçekleştirdi. Serik ve Kaş ilçelerinde meydana gelen iki ayrı yangınla ilgili çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Jandarma operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Antalya Valiliğinin aktardığı bilgilere göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, iki ilçedeki orman yangınlarına ilişkin yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yangınları kasten çıkardıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin hangi yangınla ne şekilde ilişkilendirildiğine ve şüpheliler hakkında verilen sonraki adli kararlara ilişkin açıklamada ayrıntı bulunmuyor. Şüphelilerin suçluluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bilgisi de paylaşılmadı.
İki yangında toplam 180 hektarlık alan zarar gördü
Valilik tarafından paylaşılan verilere göre Serik'teki yangında 170 hektar, Kaş'taki yangında ise 10 hektar alan zarar gördü. Böylece soruşturma kapsamındaki iki yangında etkilenen toplam alan 180 hektara ulaştı.
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