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Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:13
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 08:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri su taşıyarak destek olmaya çalıştı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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