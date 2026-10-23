Ankara merkezli kara para aklama operasyonu: 8 şirket incelendi
Ankara merkezli kara para aklama operasyonu: 8 şirket incelendi
Ankara merkezli düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi, 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği, şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı şahıslar adına düzenlenen 15 çek ve senedin ele geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve mal varlığı değerleriyle olan bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."
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Ankara merkezli kara para aklama operasyonu: 8 şirket incelendi
Ankara merkezli düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi, 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği, şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı şahıslar adına düzenlenen 15 çek ve senedin ele geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve mal varlığı değerleriyle olan bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."
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