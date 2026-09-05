Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 14 gözaltı
Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 10:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 14 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Kararlar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Çok Okunanlar