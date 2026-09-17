Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 82 şüpheliden 67’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 114 şüphelinin tespit edildiği açıklanırken, henüz yakalanmayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli belirlendi.
82 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82’si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67’sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yakalama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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Ankara’da suç örgütü soruşturmasında 67 tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 82 şüpheliden 67’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 114 şüphelinin tespit edildiği açıklanırken, henüz yakalanmayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli belirlendi.
82 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 82’si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 67’sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor
Başsavcılık, soruşturmanın diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yakalama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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