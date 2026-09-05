Ankara'da eş zamanlı operasyon: 21 şüpheli yakalandı
Ankara'da eş zamanlı operasyon: 21 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haber Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 05.09.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.
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Ankara'da eş zamanlı operasyon: 21 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.
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