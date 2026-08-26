Alihan Kuriş soruşturmasında firari şüpheli yakalandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Akay’ın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında dijital materyal ile daha önce ele geçirilen mali ve örgütsel belgeler arasındaki bağlantılar araştırılacak.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 18:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mehmet Akay’ın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette bulunduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan Akay gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramada cep telefonu ele geçirildi. Telefona, soruşturma kapsamında incelenmek üzere el konuldu.
Mali yapılanmaya ilişkin inceleme sürüyor
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki olası bağlantılar inceleniyor. Belgelerin hangi amaçla saklandığı ile süreçte talimat verdiği veya hareket ettiği değerlendirilen diğer kişilere ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
İncelemelerde ayrıca soruşturmaya konu yapının mali yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.
37 klasör belge ele geçirilmişti
Soruşturmanın önceki aşamasında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi’nde yapılan aramada 37 klasör içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti.
Toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde Mehmet Akay’ın rol aldığı yönünde tespitlere ulaşılmış, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Evrakların saklanmasına ilişkin tespit
Soruşturma kapsamında Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay’ın, söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.
Akay’dan ele geçirilen cep telefonunun incelenmesiyle dijital verilerin 37 klasörlük dokümanlarla bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılacak.
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Alihan Kuriş soruşturmasında firari şüpheli yakalandı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Akay’ın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında dijital materyal ile daha önce ele geçirilen mali ve örgütsel belgeler arasındaki bağlantılar araştırılacak.
Mehmet Akay’ın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette bulunduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan Akay gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramada cep telefonu ele geçirildi. Telefona, soruşturma kapsamında incelenmek üzere el konuldu.
Mali yapılanmaya ilişkin inceleme sürüyor
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki olası bağlantılar inceleniyor. Belgelerin hangi amaçla saklandığı ile süreçte talimat verdiği veya hareket ettiği değerlendirilen diğer kişilere ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
İncelemelerde ayrıca soruşturmaya konu yapının mali yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.
37 klasör belge ele geçirilmişti
Soruşturmanın önceki aşamasında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler Mahallesi’nde yapılan aramada 37 klasör içerisinde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilmişti.
Toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde Mehmet Akay’ın rol aldığı yönünde tespitlere ulaşılmış, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Evrakların saklanmasına ilişkin tespit
Soruşturma kapsamında Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay’ın, söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.
Akay’dan ele geçirilen cep telefonunun incelenmesiyle dijital verilerin 37 klasörlük dokümanlarla bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılacak.
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