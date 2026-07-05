Akdeniz'de 5 Temmuz 2026 saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta kaydedildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:26
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 12:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD verilerine göre deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kurum tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
AFAD ilk bilgileri paylaştı
AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan verilere göre deprem saat 11.10'da kaydedildi. İlk açıklamada, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5 Temmuz 2026 saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu, Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta kaydedildiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kurum tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
AFAD ilk bilgileri paylaştı
AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan verilere göre deprem saat 11.10'da kaydedildi. İlk açıklamada, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.
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