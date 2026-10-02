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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: Allah'ın rızasını gözeterek hizmet edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: Allah'ın rızasını gözeterek hizmet edeceğiz

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, 'Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum.' ifadesini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: Allah'ın rızasını gözeterek hizmet edeceğiz

Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah'ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."

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