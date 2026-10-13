AK Parti'den Sevinç, Soykan ve Emre hakkında dava

AK Parti Genel Sekreterliği, gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan, BirGün TV ile CHP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Partinin kurumsal itibarını zedelediği değerlendirilen açıklama ve yayınlar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. Davaların farklı tarihlerde gerçekleştirilen yayınlar ve kamuoyuna yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek açıldığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 13:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, partiye yönelik bazı açıklama ve yayınların kurumsal itibarı zedelediği değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda Şaban Sevinç, Timur Soykan, BirGün TV ve Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığı ifade edildi.
Toplam tazminat talebinin 1 milyon 600 bin TL olduğu bildirildi. Açıklamada, davaların ilgili kişilerin farklı tarihlerdeki yayınları ve açıklamaları nedeniyle açıldığı aktarıldı.
Şaban Sevinç hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası
AK Parti Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre gazeteci Şaban Sevinç hakkında 28, 29 ve 30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları gerekçe gösterilerek 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldı.
Partinin açıklamasında söz konusu yayınların kurumsal itibara zarar verdiği değerlendirmesi yapıldı. Davaya konu ifadelerin ayrıntılarına ilişkin paylaşılan bilgilerde kapsamlı bir açıklama yer almadı.
Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 600 bin TL'lik dava
Gazeteci Timur Soykan ve BirGün TV hakkında da manevi tazminat davası açıldığı duyuruldu. AK Parti Genel Sekreterliği, 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihlerindeki yayınları gerekçe göstererek toplam 600 bin TL tutarında tazminat talebinde bulunulduğunu açıkladı.
Söz konusu yayınların partinin kurumsal itibarını zedelediği iddia edildi. Davaya ilişkin yargılama süreci ve mahkemenin vereceği karar, tazminat taleplerinin hukuki durumunu belirleyecek.
Zeynel Emre de dava açılan isimler arasında
AK Parti Genel Sekreterliği'nin açıklamasında CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin de hakkında manevi tazminat davası açılan kişiler arasında bulunduğu belirtildi. Emre'ye yönelik davanın hangi açıklamalara dayandığı ve talep edilen bireysel tazminat tutarı konusunda paylaşılan kaynakta ayrıntı yer almadı.
Açıklanan toplam tazminat tutarı 1 milyon 600 bin TL olurken Şaban Sevinç için 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV için 600 bin TL talep edildiği bildirildi. Kalan 500 bin TL'lik bölümün dağılımı ise kaynak bilgilerden kesin olarak doğrulanamadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AK Parti'den Sevinç, Soykan ve Emre hakkında dava
AK Parti Genel Sekreterliği, gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan, BirGün TV ile CHP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Partinin kurumsal itibarını zedelediği değerlendirilen açıklama ve yayınlar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı bildirildi. Davaların farklı tarihlerde gerçekleştirilen yayınlar ve kamuoyuna yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek açıldığı belirtildi.
AK Parti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, partiye yönelik bazı açıklama ve yayınların kurumsal itibarı zedelediği değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda Şaban Sevinç, Timur Soykan, BirGün TV ve Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığı ifade edildi.
Toplam tazminat talebinin 1 milyon 600 bin TL olduğu bildirildi. Açıklamada, davaların ilgili kişilerin farklı tarihlerdeki yayınları ve açıklamaları nedeniyle açıldığı aktarıldı.
Şaban Sevinç hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası
AK Parti Genel Sekreterliği'nin açıklamasına göre gazeteci Şaban Sevinç hakkında 28, 29 ve 30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları gerekçe gösterilerek 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldı.
Partinin açıklamasında söz konusu yayınların kurumsal itibara zarar verdiği değerlendirmesi yapıldı. Davaya konu ifadelerin ayrıntılarına ilişkin paylaşılan bilgilerde kapsamlı bir açıklama yer almadı.
Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 600 bin TL'lik dava
Gazeteci Timur Soykan ve BirGün TV hakkında da manevi tazminat davası açıldığı duyuruldu. AK Parti Genel Sekreterliği, 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihlerindeki yayınları gerekçe göstererek toplam 600 bin TL tutarında tazminat talebinde bulunulduğunu açıkladı.
Söz konusu yayınların partinin kurumsal itibarını zedelediği iddia edildi. Davaya ilişkin yargılama süreci ve mahkemenin vereceği karar, tazminat taleplerinin hukuki durumunu belirleyecek.
Zeynel Emre de dava açılan isimler arasında
AK Parti Genel Sekreterliği'nin açıklamasında CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin de hakkında manevi tazminat davası açılan kişiler arasında bulunduğu belirtildi. Emre'ye yönelik davanın hangi açıklamalara dayandığı ve talep edilen bireysel tazminat tutarı konusunda paylaşılan kaynakta ayrıntı yer almadı.
Açıklanan toplam tazminat tutarı 1 milyon 600 bin TL olurken Şaban Sevinç için 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV için 600 bin TL talep edildiği bildirildi. Kalan 500 bin TL'lik bölümün dağılımı ise kaynak bilgilerden kesin olarak doğrulanamadı.
Çok Okunanlar