AK Parti'den ''istifa'' yorumu: CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafıdır
AK Parti'den ''istifa'' yorumu: CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafıdır
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bu durumun CHP belediyeciliğinin çöküşünün bir itirafı olduğunu savundu. Tugay'ı 'rozetliyken şehre fayda sağlamamakla' eleştiren İnan, İzmir'in sahipsiz olmadığını vurgulayarak, AK Parti kadroları olarak bu 'hizmetsiz ve vizyonsuz' dönemi ilk seçimlerde sonlandıracaklarını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:31
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 11:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın partisinden istifasının İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız, bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz."
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AK Parti'den ''istifa'' yorumu: CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafıdır
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bu durumun CHP belediyeciliğinin çöküşünün bir itirafı olduğunu savundu. Tugay'ı 'rozetliyken şehre fayda sağlamamakla' eleştiren İnan, İzmir'in sahipsiz olmadığını vurgulayarak, AK Parti kadroları olarak bu 'hizmetsiz ve vizyonsuz' dönemi ilk seçimlerde sonlandıracaklarını ifade etti.
İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın partisinden istifasının İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız, bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz."
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