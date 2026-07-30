Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Dört başlıkta soruşturma yürütülüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlıkta inceleme yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin savcılıkta ifade vermelerinin ardından haklarında uygulanacak adli işlemlerin netleşmesi bekleniyor.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Dört başlıkta soruşturma yürütülüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlıkta inceleme yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin savcılıkta ifade vermelerinin ardından haklarında uygulanacak adli işlemlerin netleşmesi bekleniyor.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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