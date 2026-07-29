''Ahbap'ın Çavuşları'' hesap veriyor: Vicdanen rahatsız oldum, mağdurum!

Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergen, 'Vicdanen rahatsız hissediyorum. Ben de mağdurum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 09:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Hayko Cepkin ve Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile gazeteci Uğur Dündar, ifade vermek için dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 35 dakika ifade veren Gülben Ergen, Haluk Levent'le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü belirtti. Ergen, Oğuzhan Uğur'la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirtti.
'ŞİKAYET HAKKIM SAKLI'
Levent'le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyleyen Ergen, özür dilemesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunarak "Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum" dedi. Ergen ayrıca Ahbap Derneği'ne gönderdiği bağışlar nedeniyle şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Hayko Cepkin ise ifadesinde şunları söyledi: Levent'i uzun zamandır tanırım ancak herhangi bir para trafiğim olmadı. Levent'e maddi konularda güvenmem. Ahbap Derneği'ne Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Fethiye'deki uçuş okulunda 23 Nisan kutlamalarında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim olmadı. Levent'in benzeri eylemleri olmuştu, biliniyordu.
HİÇBİR AKÇELİ İŞİM OLMADI
Uğur Dündar ise ifadesinde Levent'i 2001 yılında bir televizyon programına konuk ettiğini söyledi. Süreç nedeniyle özür dileyeceğim bir somut dahlinin olmadığını söyleyen Dündar, Ahbap soruşturması sonrası dernek ile ilgili yaptığı paylaşımları sildiğini söyledi. Dündar, "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Türk toplumu adına üzgünüm" dedi.
Ahbap Derneği'ne 100 bin TL bağış yaptığını söyleyen Elçin Sangu ise, "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. Burada Levent'in veya başka birinin bizi yönlendirmesi konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmalarınca denetlemesi bende güven oluşturdu." diyerek güvenin suiistimal edildiğini söyledi.
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''Ahbap'ın Çavuşları'' hesap veriyor: Vicdanen rahatsız oldum, mağdurum!
Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu Ahbap soruşturması kapsamında ifade verdi. Ergen, 'Vicdanen rahatsız hissediyorum. Ben de mağdurum.' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Hayko Cepkin ve Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile gazeteci Uğur Dündar, ifade vermek için dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 35 dakika ifade veren Gülben Ergen, Haluk Levent'le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü belirtti. Ergen, Oğuzhan Uğur'la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirtti.
'ŞİKAYET HAKKIM SAKLI'
Levent'le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyleyen Ergen, özür dilemesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunarak "Kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum" dedi. Ergen ayrıca Ahbap Derneği'ne gönderdiği bağışlar nedeniyle şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Hayko Cepkin ise ifadesinde şunları söyledi: Levent'i uzun zamandır tanırım ancak herhangi bir para trafiğim olmadı. Levent'e maddi konularda güvenmem. Ahbap Derneği'ne Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Fethiye'deki uçuş okulunda 23 Nisan kutlamalarında çocukların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Ahbap Derneği'nden yardım istedik. Bunun haricinde herhangi bir ilişkim olmadı. Levent'in benzeri eylemleri olmuştu, biliniyordu.
HİÇBİR AKÇELİ İŞİM OLMADI
Uğur Dündar ise ifadesinde Levent'i 2001 yılında bir televizyon programına konuk ettiğini söyledi. Süreç nedeniyle özür dileyeceğim bir somut dahlinin olmadığını söyleyen Dündar, Ahbap soruşturması sonrası dernek ile ilgili yaptığı paylaşımları sildiğini söyledi. Dündar, "Benim şu ana kadar hiçbir akçeli işim olmadı. Türk toplumu adına üzgünüm" dedi.
Ahbap Derneği'ne 100 bin TL bağış yaptığını söyleyen Elçin Sangu ise, "Yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. Burada Levent'in veya başka birinin bizi yönlendirmesi konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmalarınca denetlemesi bende güven oluşturdu." diyerek güvenin suiistimal edildiğini söyledi.
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