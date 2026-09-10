Ahbap Derneği soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 09:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap Derneğine yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 48'si gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Son operasyon, müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
6 Şubat- 31 Aralık 2023 arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı belirlendi.
İncelemelere göre 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu anlaşıldı.
Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı.
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Ahbap Derneği soruşturmasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ahbap Derneğine yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 53 şüpheliden 48'si gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Son operasyon, müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
6 Şubat- 31 Aralık 2023 arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı belirlendi.
İncelemelere göre 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu anlaşıldı.
Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunamadı.
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