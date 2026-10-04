AFAD açıkladı: Adana ve Osmaniye peş peşe deprem!

AFAD, 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Adana'daki sarsıntıların ardından saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve AFAD, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmediğini, saha taramalarının sürdüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 15:11
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 15:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Deprem Adana'nın yanı sıra Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.
17 dakika sonra ikinci deprem oldu
İlk sarsıntıdan 17 dakika sonra Adana'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.
İkinci depremin merkez üssünün de Adana'nın Saimbeyli ilçesi olduğu belirtildi.
Adana Valisi Yavuz'dan açıklama
Adana Valisi Mustafa Yavuz, depremlerin ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yavuz, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere iletilmedi. Saha taramaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AFAD da Adana'daki depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Adana'daki iki sarsıntının ardından Osmaniye'de de deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Şanlıurfa'da 24 Eylül'de 5,4'lük deprem olmuştu
Bölgede 24 Eylül 2026 tarihinde de Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 10.40'ta kaydedilen depremin derinliği yaklaşık 7,4 kilometre olarak açıklanmıştı.
Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AFAD açıkladı: Adana ve Osmaniye peş peşe deprem!
AFAD, 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Adana'daki sarsıntıların ardından saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz ve AFAD, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmediğini, saha taramalarının sürdüğünü açıkladı.
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Deprem Adana'nın yanı sıra Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi.
17 dakika sonra ikinci deprem oldu
İlk sarsıntıdan 17 dakika sonra Adana'da bir deprem daha kaydedildi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.
İkinci depremin merkez üssünün de Adana'nın Saimbeyli ilçesi olduğu belirtildi.
Adana Valisi Yavuz'dan açıklama
Adana Valisi Mustafa Yavuz, depremlerin ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yavuz, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere iletilmedi. Saha taramaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AFAD da Adana'daki depremlerin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Adana'daki iki sarsıntının ardından Osmaniye'de de deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Şanlıurfa'da 24 Eylül'de 5,4'lük deprem olmuştu
Bölgede 24 Eylül 2026 tarihinde de Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 10.40'ta kaydedilen depremin derinliği yaklaşık 7,4 kilometre olarak açıklanmıştı.
Sarsıntı Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.
Çok Okunanlar