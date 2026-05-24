Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 04.26’da kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Bölgedeki gelişmelerin takip edilmesi nedeniyle gözler resmi kurumlardan yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 09:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi oldu. Sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak açıklanırken depremin yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem çevre illerde hissedildi
Saimbeyli merkezli deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.
AFAD’dan ilk açıklama geldi
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken resmi kurumlar vatandaşların yalnızca yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Adana’daki 4,9’luk deprem sonrası son durum
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 04.26’da kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Bölgedeki gelişmelerin takip edilmesi nedeniyle gözler resmi kurumlardan yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi oldu. Sarsıntının büyüklüğü 4,9 olarak açıklanırken depremin yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem çevre illerde hissedildi
Saimbeyli merkezli deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.
AFAD’dan ilk açıklama geldi
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken resmi kurumlar vatandaşların yalnızca yetkili kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Çok Okunanlar