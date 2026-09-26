81 ilde büyük kıskaç! Yüzlercesi yakalandı, ülkelerine gönderiliyor
81 ilde büyük kıskaç! Yüzlercesi yakalandı, ülkelerine gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ile 230 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için resmi işlemler başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:03
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 13:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi.
Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki denetimlerde 15 bin 905 personel, 5 bin 11 ekiple 7 bin 334 yer kontrol edildi.
279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
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81 ilde büyük kıskaç! Yüzlercesi yakalandı, ülkelerine gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ile 230 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için resmi işlemler başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi.
Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki denetimlerde 15 bin 905 personel, 5 bin 11 ekiple 7 bin 334 yer kontrol edildi.
279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
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