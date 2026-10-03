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8 ilde FETÖ kıskacı: 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
8 ilde FETÖ kıskacı: 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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