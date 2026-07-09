Trakya geneli ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.
Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya kesimi ile Çanakkale'nin kuzey çevrelerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
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5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Trakya geneli ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.
Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya kesimi ile Çanakkale'nin kuzey çevrelerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
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