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5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Trakya geneli ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Çanakkale'nin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 07:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
5 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya kesimi ile Çanakkale'nin kuzey çevrelerinde ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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