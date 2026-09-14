48 ilde düğmeye basıldı! Bakan Çiftçi: Adım attıkları her yeri dar edeceğiz
48 ilde düğmeye basıldı! Bakan Çiftçi: Adım attıkları her yeri dar edeceğiz
İçişleri Bakanlığı, “yeni nesil suç örgütlerine” yönelik 48 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin “Sosyal medyayı suç vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'Yeni Nesil Suç Şebekeleri'ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.” mesajını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:18
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 11:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ ARAMIŞLAR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştıkları veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirlendi.
ÖRGÜTE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmaya, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşımaya ve suç faaliyetlerini normalleştirmeye yönelik içerikler paylaştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da belirlendi.
"GENÇLERİMİZİ HEDEF ALAN YAPILANMALARLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada operasyonda görev alan polisler, ilgili başkanlıklar, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları da tebrik edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çiftçi, "Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'Yeni Nesil Suç Şebekeleri'ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak" dedi.
Bakan Çiftçi, operasyonda görev alan polisleri ve emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.
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48 ilde düğmeye basıldı! Bakan Çiftçi: Adım attıkları her yeri dar edeceğiz
İçişleri Bakanlığı, “yeni nesil suç örgütlerine” yönelik 48 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin “Sosyal medyayı suç vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'Yeni Nesil Suç Şebekeleri'ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.” mesajını paylaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ ARAMIŞLAR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştıkları veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirlendi.
ÖRGÜTE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmaya, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşımaya ve suç faaliyetlerini normalleştirmeye yönelik içerikler paylaştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da belirlendi.
"GENÇLERİMİZİ HEDEF ALAN YAPILANMALARLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada operasyonda görev alan polisler, ilgili başkanlıklar, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları da tebrik edildi.
"SOSYAL MEDYAYI SUÇUN VİTRİNİ SANANLARIN HESABINI BOZUYORUZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çiftçi, "Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'Yeni Nesil Suç Şebekeleri'ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak" dedi.
Bakan Çiftçi, operasyonda görev alan polisleri ve emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.
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