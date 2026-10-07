SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

45 suç kaydı vardı! Firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
45 suç kaydı vardı! Firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

JASAT ekiplerince Edirne'de yakalanan D.A'nın hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver