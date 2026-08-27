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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:55
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 08:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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