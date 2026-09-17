İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı verildiğini açıkladı. Kararın, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı ve uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 18:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatıldı. Süreç kapsamında sosyal medya platformlarındaki sermaye piyasalarına ilişkin paylaşımlar incelemeye alındı.
Soruşturma sosyal medya paylaşımlarını kapsıyor
Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar değerlendirildi. İncelemelerde, doğrudan veya dolaylı biçimde sermaye piyasası araçlarına yönelik içerikler üzerinde duruldu.
Soruşturma kapsamında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte ve spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı belirlendi.
Erişim engeli kararı hakimlikten çıktı
Belirlenen hesap ve bağlantılar hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verildi. Başsavcılık, kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiğini duyurdu.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, erişim kararının kapsamı ve sermaye piyasalarına ilişkin sosyal medya paylaşımları konusunda atılabilecek yeni adımlar açısından takip edilecek.
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246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı verildiğini açıkladı. Kararın, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı ve uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatıldı. Süreç kapsamında sosyal medya platformlarındaki sermaye piyasalarına ilişkin paylaşımlar incelemeye alındı.
Soruşturma sosyal medya paylaşımlarını kapsıyor
Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar değerlendirildi. İncelemelerde, doğrudan veya dolaylı biçimde sermaye piyasası araçlarına yönelik içerikler üzerinde duruldu.
Soruşturma kapsamında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte ve spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı belirlendi.
Erişim engeli kararı hakimlikten çıktı
Belirlenen hesap ve bağlantılar hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verildi. Başsavcılık, kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiğini duyurdu.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, erişim kararının kapsamı ve sermaye piyasalarına ilişkin sosyal medya paylaşımları konusunda atılabilecek yeni adımlar açısından takip edilecek.
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