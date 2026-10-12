İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'sinin tutuklandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:08
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 13:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında, gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda; çocuk istismarı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına odaklanıldı. Şüphelilerin, oltalama (phishing) yöntemleri ve sosyal medya üzerinden çeşitli vaatlerle vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis trafiğini yönettiği ve banka hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, yapay zeka destekli sanal devriye faaliyetleri sonucunda suç içerikli paylaşım yapan 3 bin 501 hesap tespit edildi ve 864 internet sitesine erişim engeli getirildi.
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22 ilde siber suç operasyonları: 137 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'sinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında, gözaltına alınan 327 şüpheliden 137'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda; çocuk istismarı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına odaklanıldı. Şüphelilerin, oltalama (phishing) yöntemleri ve sosyal medya üzerinden çeşitli vaatlerle vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis trafiğini yönettiği ve banka hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, yapay zeka destekli sanal devriye faaliyetleri sonucunda suç içerikli paylaşım yapan 3 bin 501 hesap tespit edildi ve 864 internet sitesine erişim engeli getirildi.
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