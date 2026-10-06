Yurdun doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:41
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 07:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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19 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yurdun doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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