15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında tarih belli oldu
15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında tarih belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan düzenlemenin 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulama sistemi getirileceğini, 15-18 yaş grubuna ise belirli kullanım kısıtlamaları uygulanacağını bildirdi. Düzenlemenin 31 Mart 2027 tarihine kadar deneme sürecinde olacağını belirten Göktaş, bu tarihten sonra doğrulama sisteminin tam olarak devreye alınacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:13
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 14:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Göktaş, çocukların dijital platformlara erişimini düzenlemeyi amaçlayan uygulamanın takvimine ilişkin bilgi verdi. Buna göre yeni sistem 1 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2027'ye kadar deneme dönemi kapsamında uygulanacak.
Deneme sürecinin tamamlanmasının ardından yaş doğrulama mekanizmasının tam olarak devreye alınması planlanıyor. Göktaş, bu aşamadan sonra çocukların Bakanlık tarafından sağlanacak doğrulama araçlarıyla sosyal medya platformlarına erişebileceğini belirtti.
15 yaş altına e-Devlet üzerinden doğrulama şartı
Düzenlemenin temel başlıklarından biri, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımında uygulanacak doğrulama sistemi olacak. Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarına erişebilmesi için e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek doğrulama sürecinin kullanılacağını açıkladı.
Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, "15 yaş altındaki çocuklar e-Devlet üzerinden bir doğrulama ile sosyal medya kullanabilecek" ifadelerini kullandı.
Doğrulama sisteminin 31 Mart 2027 sonrasında Bakanlık tarafından sağlanacak dijital belirteçlerle yürütüleceğini belirten Göktaş, uygulamada kullanıcı bilgilerinin e-Devlet üzerinden oluşturulacağını bildirdi.
18 yaş altına yeni kullanım kısıtlamaları
Yeni düzenleme yalnızca 15 yaş altındaki çocukları kapsamıyor. Bakan Göktaş, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için de sosyal medya platformlarının belirli özelliklerine erişim kısıtlamaları getirileceğini açıkladı.
Göktaş'ın verdiği bilgilere göre 18 yaşından küçük kullanıcıların sürekli ekran kaydırma, ekran kaydı alma ve canlı yayın açma özelliklerine yönelik sınırlamalar uygulanacak.
Bu kısıtlamaların platformlar tarafından nasıl uygulanacağına ve teknik ayrıntılarına ilişkin süreç, düzenlemenin uygulama aşamasında netleşecek.
Sosyal medya şirketleri de yaş kontrolü yapacak
Bakan Göktaş, çocukların ebeveynlerine ait hesapları kullanarak sosyal medya platformlarına erişme ihtimaline karşı çift taraflı kontrol mekanizması oluşturulacağını belirtti. Bu kapsamda hem sosyal medya şirketleri hem de ilgili kamu kurumları tarafından doğrulama süreçleri yürütülecek.
Göktaş, kontrol sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya şirketleri bir yandan biz de bir yandan kontrol edeceğiz. Sadece sosyal medya şirketlerine teslim etmeyeceğiz. Veri sadece e-Devlet üzerinden oluşturulacak.
Sosyal medya platformlarının gerekli durumlarda kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini belirten Göktaş, ebeveyn hesapları üzerinden erişimin de kontrol mekanizması kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.
31 Mart 2027 sonrasında yeni doğrulama sistemi
Bakan Göktaş'ın açıkladığı takvime göre sosyal medya düzenlemesinin deneme dönemi 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra Bakanlık tarafından sağlanacak dijital doğrulama belirteçleriyle erişim sisteminin uygulanması öngörülüyor.
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15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasında tarih belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan düzenlemenin 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden yaş doğrulama sistemi getirileceğini, 15-18 yaş grubuna ise belirli kullanım kısıtlamaları uygulanacağını bildirdi. Düzenlemenin 31 Mart 2027 tarihine kadar deneme sürecinde olacağını belirten Göktaş, bu tarihten sonra doğrulama sisteminin tam olarak devreye alınacağını ifade etti.
Bakan Göktaş, çocukların dijital platformlara erişimini düzenlemeyi amaçlayan uygulamanın takvimine ilişkin bilgi verdi. Buna göre yeni sistem 1 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2027'ye kadar deneme dönemi kapsamında uygulanacak.
Deneme sürecinin tamamlanmasının ardından yaş doğrulama mekanizmasının tam olarak devreye alınması planlanıyor. Göktaş, bu aşamadan sonra çocukların Bakanlık tarafından sağlanacak doğrulama araçlarıyla sosyal medya platformlarına erişebileceğini belirtti.
15 yaş altına e-Devlet üzerinden doğrulama şartı
Düzenlemenin temel başlıklarından biri, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımında uygulanacak doğrulama sistemi olacak. Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya platformlarına erişebilmesi için e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek doğrulama sürecinin kullanılacağını açıkladı.
Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, "15 yaş altındaki çocuklar e-Devlet üzerinden bir doğrulama ile sosyal medya kullanabilecek" ifadelerini kullandı.
Doğrulama sisteminin 31 Mart 2027 sonrasında Bakanlık tarafından sağlanacak dijital belirteçlerle yürütüleceğini belirten Göktaş, uygulamada kullanıcı bilgilerinin e-Devlet üzerinden oluşturulacağını bildirdi.
18 yaş altına yeni kullanım kısıtlamaları
Yeni düzenleme yalnızca 15 yaş altındaki çocukları kapsamıyor. Bakan Göktaş, 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için de sosyal medya platformlarının belirli özelliklerine erişim kısıtlamaları getirileceğini açıkladı.
Göktaş'ın verdiği bilgilere göre 18 yaşından küçük kullanıcıların sürekli ekran kaydırma, ekran kaydı alma ve canlı yayın açma özelliklerine yönelik sınırlamalar uygulanacak.
Bu kısıtlamaların platformlar tarafından nasıl uygulanacağına ve teknik ayrıntılarına ilişkin süreç, düzenlemenin uygulama aşamasında netleşecek.
Sosyal medya şirketleri de yaş kontrolü yapacak
Bakan Göktaş, çocukların ebeveynlerine ait hesapları kullanarak sosyal medya platformlarına erişme ihtimaline karşı çift taraflı kontrol mekanizması oluşturulacağını belirtti. Bu kapsamda hem sosyal medya şirketleri hem de ilgili kamu kurumları tarafından doğrulama süreçleri yürütülecek.
Göktaş, kontrol sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya platformlarının gerekli durumlarda kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini belirten Göktaş, ebeveyn hesapları üzerinden erişimin de kontrol mekanizması kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.
31 Mart 2027 sonrasında yeni doğrulama sistemi
Bakan Göktaş'ın açıkladığı takvime göre sosyal medya düzenlemesinin deneme dönemi 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra Bakanlık tarafından sağlanacak dijital doğrulama belirteçleriyle erişim sisteminin uygulanması öngörülüyor.
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